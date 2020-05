Gerade in den letzten Jahren hat sich die Dominikanische Republik zum Urlaubshit gemausert. Zu Recht, denn schon Kolumbus wusste die Schönheit des Inselstaates, der zwischen Atlantischem Ozean und Karibischem Meer an Haiti grenzt, zu würdigen und nannte sie damals " Hispaniola". Zwar haben in Santo Domingo und Samana inzwischen die Zeichen des Tourismus Einzug gehalten, doch die typischen karibischen Traumstrände laden noch immer zum Baden und Verweilen ein.