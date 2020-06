Disco-Chef auf Autobahn überfallen

Miskic zwang den eingeschüchterten 26-Jährigen zurück zur Disco in die Wiener City zu fahren, um das Geld dort aus dem Tresor zu holen. Für den Fall, dass er auf "Dummheiten" komme, drohte er, der Freundin des Opfers einen Besuch abzustatten. Der Bosnier fuhr bis nach Favoriten mit dem eigenen Auto hinterher. Dort ließ er den Wagen stehen und stieg bei Alex J. ins Auto ein. In der Disco angekommen öffnete der Geschäftsführer schließlich den Tresor und gab dem Täter das Geld – ein paar Tausend Euro. Der 24-Jährige flüchtete, konnte jedoch von den Ermittlern ausgeforscht und in einer Wohnung in Wien-Hernals festgenommen werden. Miskic ist kein Unbekannter, er saß bereits wegen eines Banküberfalles in Haft. Der Staatsanwalt vermutet, dass er auch Mitglied einer kriminellen Organisation sein könnte. (Hinweise: 059133/30/3333)

Empire-Besitzer Joachim Natschläger ist über den Vorfall entsetzt. Die Aussagen betreffend des Schutzgeldes sind für ihn eine "erfundene Geschichte".