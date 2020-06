Diebe räumten Garage mit Autoreifen aus

Wiener Neudorf – Hinweise aus der Bevölkerung führten am Mittwochvormittag zur Verhaftung von zwei Verdächtigen bei der Wohnhausanlage „ Reisenbauerring“ in Wiener Neudorf. Die Männer sollen aus einer Tiefgarage eine erhebliche Anzahl dort gelagerter Autoreifen samt den Felgen gestohlen haben. Beim Abtransport der Beute wurden sie von aufmerksamen Passanten beobachtet. Die alarmierte Polizei konnte das Duo wenig später festnehmen. Es bestand allerdings der Verdacht, dass die beiden nicht nur für den Reifendiebstahl verantwortlich sind, sondern auch im Zusammenhang mit weiteren Straftaten stehen. Die Ermittlungen dauern noch an.