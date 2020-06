Diebe nach neun Minuten erwischt

Lilienfeld – Durch einen aufmerksamen Zeugen konnten sich drei Ungarn nicht lange an ihrem Diebesgut erfreuen. Nachdem sie am Samstagvormittag vier Reifen samt Alufelgen eines Audis vor einer Reifenfirma in Lilienfeld gestohlen hatten, wurden sie schon neun Minuten nach der eingegangenen Anzeige geschnappt. Durch das notierte Kennzeichen konnte der weiße Kastenwagen in Rainfeld angehalten werden. Neben den vier gestohlenen Reifen wurden auch eine Bohrmaschine und ein Akkuschrauber sichergestellt, die den Tätern aber von einem Wilhelmsburger freiwillig überlassen wurden. Ihn konnte die Polizei wegen der beiliegenden Rechnungen ausforschen und befragen. Die Verdächtigen wurden auf freiem Fuß angezeigt.