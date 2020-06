Die Umfahrung hat alles verändert

Krise

BürgermeisterJosef Klepp will die Situation nicht schönreden, aber auch nicht krankjammern. "Eine Gastro-Krise haben wir. Aber damit sind wir bei Weitem nicht alleine. Das geht anderen Ortschaften in unserer Größe auch so", sagt der Ortschef. NurMaissau trifft es doppelt so bitter. Schließlich will man bei den Besuchern der Amethystwelt punkten. Und das könne man derzeit nur mit den Top-Heurigen. Für die gab es übrigens keinemit der. "Man macht es sich leicht, alle Schuld derzuzuschreiben", sagt. Noch dazu gebe es seither einen leichten Aufwärtstrend bei Hauptwohnsitzen. "Das Krankreden ist ein gesellschaftlicher Faktor", meint der Bürgermeister. Seiner Meinung nach habe dieBäckerei aus einem anderen Grund zugesperrt. Wegen des Nahversorgers, der sich in der Shell-Tankstelle angesiedelt hat.

Die Gemeindeführung setzt auf den Tourismus. Aufbauend am Zugpferd Amthystwelt lässt man sich ständig neue Attraktionen einfallen. Das jüngste Baby ist die Erschließung eines 120 Kilometer umfassenden Wanderwege- und Radfahrnetzes, das alle Katastralgemeinden mit ihren Ausflugzzielen (Lavendel-Schaugarten, Kräuterdorf, Venus von Eggendorf u. a.) einbindet. Der violetten Farbe des Amethyst bleibt man treu. Demnächst soll sogar die Brücke an der Ortseinfahrt bei Nacht violett beleuchtet werden. "Wir wollen zeigen, dass wir hier sind", sagt Klepp.

Apropos beleuchten. Auch oben am Berg hat man einen strahlenden Botschafter etabliert – einen 30 Meter hohen Leuchtturm. Die Kurve auf der steilen Straße hinauf ins Waldviertel hat trotz des Rückbaues (oder gerade deswegen) nichts an Schärfe eingebüßt. So mancher Besucher schnitt sich an den Granit-Randsteinen schon Vorder- und Hinterreifen seines Wagens auf.

"Diese Woche hatten wir schon zwei", sagt Konditormeister Martin Schmid. Er wünscht sich, dass der Hauptort mehr in die werblichen Maßnahmen eingebunden wird.