Die Radroute mit vier Sternen

Wer nicht die ganze Route an einem Stück erradeln möchte, kann einzelne Etappen per Bus oder Bahn zurücklegen. Besonders praktisch ist der Radtramper-Bus. Im Juli und August ist er von Sankt Pölten nach Kernhof täglich im Einsatz, in der Nebensaison an Samstagen, Sonn- und Feiertagen.

Er fährt um 8.45 Uhr vom Bahnhof in St. Pölten ab und erreicht Kernhof um 10.17 Uhr. Zurück von Kernhof geht es um 15.40 Uhr,die Ankunft in St. Pölten ist um 17.14 Uhr. Im Radanhänger des Radtramper-Busses finden bis zu 50 Räder Platz. Die Tickets sind beim Fahrer erhältlich. Bahnverbindungen gibt es darüber hinaus von St. Pölten nach Lilienfeld und nach Mariazell.

Traisental-Radweg-Fest

Die Radsaison am Traisental-Radweg beginnt mit einem großen Fest. Gefeiert wird am 15. April ab 13 Uhr in St. Aegyd am Neuwalde, mit Musik, regionalen Schmankerln und Kinderprogramm. An diesemTag ist ein Sonderzug mit Dampflokomotive ab St. Pölten im Einsatz. Tickets sind bei Mostviertel Tourismus erhältlich.

RADfreundliche Gastgeber

22 Gastgeber entlang des Traisental-Radwegs – vom Café bis zu gemütlichen Landgasthöfen und Hotels – haben sich auf radelnde Gäste eingestellt und bieten Services, wie z.B. einen sicheren Abstellplatz fürs Fahrrad, Trockenmöglichkeiten, Mindest-Reparatur-Sets oder Information über die nächste Reparaturwerkstätte.

Hier kann man sich über den weiteren Streckenverlauf informieren und das nächste Quartier reservieren. Außerdem verrechnen die „RADfreundlichen Betriebe“ keinen Zuschlag, wenn man nur eine Nacht bei ihnen zu Gast ist. Erkennbar sind die Gastgeber an der einheitlichen Beschilderung und an der Flagge „RADfreundlicher Betrieb“.

TIPP: Das Augustiner Chorherrenstift Herzogenburg, der bedeutendste Bau des österreichischen Spätbarocks, zeigt aus Anlass seines 900-jährigen Jubiläums vom 22. April bis 28. Oktober die Ausstellung „Zeitzeuge der Ewigkeit“ (www.stift-herzogenburg.at)