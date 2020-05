Die Radler-Draisine ist gerettet

Die Zukunft der Weinvierteldraisine Ernstbrunn-Asparn ist gesichert. Nach der Konkurseröffnung über die alte Betreibergesellschaft bleiben Inventar und Betrieb in rot- weiß-roter Hand. Eine neue Betreibergesellschaft hat den Firmenbesitz aus der Konkursmasse ersteigert. Am 1. Oktober übernimmt die neue Firma quasi das operative Geschäft.

Auslöser für die Konkursanmeldung waren die gerichtlichen Folgen nach einem bösen Unfall mit einer lebensgefährlich verletzten Draisinenstramplerin. Die Frau ging vor Gericht und der OGH gab der Burgenländerin im Vorjahr schließlich Recht. Schadenersatzzahlungen in der Höhe von Hunderttausenden Euro standen im Raum. Weil die Firma nie die geforderten Geldmittel hätte aufbringen können, suchte man nach einer nachhaltigen Lösung. Der Konkurs schien der einzig gangbare Weg, am 1. April dieses Jahres wurde das Pleite-Ringen eröffnet.

Der Betrieb lief in der Zwischenzeit weiter. Mangels verwertbarer Masse peilte der Konkursverwalter eine Veräußerung der Betreiber-Firma in Bausch und Bogen an.