Die Müllgebühren stinken einmal nicht zum Himmel

142,30 Euro. So viel zahlt jeder Haushalt im Gänserndorfer Bezirk derzeit an Müllgebühren. Das besondere daran, im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden im Weinviertel hat sich dieser Betrag in den vergangenen zehn Jahren nicht erhöht. "Der Grund liegt in erster Linie an unserem Verbandskonstrukt", ist Hermann Gindl, Bürgermeister von Hohenruppersdorf und Obmann des Gemeindeverbandes überzeugt.

Vor 21 Jahren haben sich 35 Gemeinden im Bezirk Gänserndorf zu einem Umweltschutzverband zusammengeschlossen. Durch die Kooperation wurde vor allem die Finanzhoheit der Müllgebühren an den gemeinsamen Verband abgegeben. Mittler weile haben sich sieben weitere Orte im Bezirk angeschlossen.

Durch die Größe des betroffenen Gebiets, 40.000 Haushalte, konnte mit den Abfallentsorgern nun erfolgreicher verhandelt werden. Zusätzlich wurden den Unternehmen längerfristige Verträge angeboten. "In dem Austausch konnten wir die Transportkosten stabil halten", sagt Ludwig Deltl, Bürgermeister von Strasshof.

Seit 2004 haben sich jedoch auch die Einnahmen durch die Verwertung von Altstoffen stark erhöht. "Die Erlöse haben sich hier beinahe verdoppelt", sagt Geschäftsführer Herbert Pejcha. 20 Prozent des jährlichen Budgets werden dadurch finanziert.