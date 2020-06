Die Meister der Phantombilder

Während die Bilder bis in die 90er-Jahre noch mit Bleistift per Hand angefertigt wurden, hat das amerika­nische FBI mit einem eigens dafür entwickelten Computerprogramm die Zeichen­arbeit revolutioniert. "Die Bilder werden heute am Computer erstellt. Wir verwenden dafür ein Software-Programm aus Österreich, nicht mehr das vom FBI", schildert Blauensteiner.

Alleine in Niederösterreich fertigen der Kriminalist und seine Kollegen des Assistenzbereiches Fahndung jährlich etwa 30 bis 40 Phantombilder an. In etwa 30 bis 40 Prozent der Fälle führt die Veröffentlichung eines Bildes zur Klärung einer Straftat und zur Ergreifung des Täters.

Erst vergangene Woche konnte die Brandstiftung mit Millionenschaden im Wiener Neustädter Dom mit Hilfe eines Phantombildes geklärt werden. Der Zündler war einer Zeugin in die Arme gelaufen, die später eine genaue Beschreibung abgeben konnte. "Wichtig ist, dass Zeugen nicht nur in der Lage sind, den Täter zu be­schreiben, sondern ihn auch wiederzuerkennen", sagt Blauensteiner.