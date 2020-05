Die Kartoffel fährt nicht mehr Bahn

Eine Zusatzgebühr von 150 Euro stellt die Bahnhöfe Ernstbrunn und Wetzleinsdorf auf das Abstellgleis. Tausende Tonnen Erdäpfel und Getreide, die bisher von den Lagerhäusern an der Landesbahn Ernstbrunn - Korneuburg auf der Schiene verfrachtet wurden, fahren jetzt quasi mit dem Lkw. Das ist kostengünstiger als der Transport auf der Schiene. Auch andere Industriebetriebe in der Ernstbrunner Gegend sind davon betroffen. Fazit: Auf der B 6 donnern in den nächsten Tagen und Wochen Hunderte Lkw-Züge mehr mit Erdäpfel und Getreide durch die Orte.