Nach der Schule jobbte die Deutsche Diana Amft in einer Videothek und schloss eine Ausbildung zur Justizfachangestellten erfolgreich ab. Danach - und im Alter von 20 Jahren wurde sie an der Münchner Schauspielschule Zerboni aufgenommen. Es folgten Theaterauftritte und 1999 erste Rollen in Fernsehproduktionen - wie Eine Liebe auf Mallorca und Unschuldige Biester. Dazu vervollständigte sie ihre Ausbildung an der The Groundlings School in Los Angeles.