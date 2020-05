Als Land der Dichter und Denker ist Deutschland bekannt. Und in der Tat hat die 16 Länder umfassende Bundesrepublik im Herzen Europas mit Goethe, Schiller und einer Vielzahl an Schlösser und Burgen viel Kulturerbe zu bieten. Doch auch landschaftlich kann sich Deutschland sehen lassen: Sandstrände, Wälder, die Alpen, Seen und Flüsse sowie mittelalterliche Kleinstädte und Metropolen wie München oder Berlin reichen sich die Hand und machen das Land zu einem attraktiven Reiseziel. Beliebt sind neben der Nord- und Ostseeküste und den Ostfriesischen Inseln besonders der Schwarzwald, der Bodensee und der Bayerische Wald, der auch den ersten deutschen Nationalpark an der tschechischen Grenze vorzeigen kann. Seit der Wiedervereinigung mit der ehemaligen DDR im Jahre 1990 hat sich auch im Osten des Landes viel getan. Städte wie Dresden und Leipzig oder die Ostseeinsel Rügen sind hier längst zu Besucher-Lieblingen geworden.