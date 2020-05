Der Rotstift regiert bei City-Bussen

Ebenfalls Neuerungen und finanzielle Probleme gibt es beim City-Bus in Baden. Er verkehrt seit 11. Dezember in geänderter und verbesserter Linien- und Intervallführung. „Alle Linien verfügen nun über eine direkte Anbindung zum ÖBB-Bahnhof“, sagt Bürgermeister Kurt Staska (VP). Das ist der Stadt jährlich 350.000 Euro wert. Doch eine schöne Bescherung gibt es jetzt vom Bund. Die Förderung für den Citybus wird ersatzlos gestrichen. „Politiker geben ständig Lippenbekenntnisse ab, dass sie zu einer Förderung des öffentlichen Verkehrs stehen. Die Realität sieht anders aus“, ärgert sich Bürgermeister Kurt Staska. Die bisherigen 59.000 Euro an Subvention werden ohne jede Vorwarnung gestrichen.

„Auf der einen Seite werden Fördermittel gestrichen, während auf der anderen Seite laufend Mehrbelastungen beschlossen werden“, ärgert sich Staska. Er will eine Protestresolution an Bundesministerin Bures schicken: „Entweder soll sie von der Kürzung Abstand nehmen oder klar bekennen, dass sie für den öffentlichen Personen-Nahverkehr nichts übrig hat.“