Der Pilger 2.0: Das Leben als lange Reise

3400 Kilometer hat Ernst Merkinger aus Weistrach (Bezirk Amstetten, NÖ) 2017 innerhalb von 4,5 Monaten zurückgelegt. Gestartet ist er in Wien. Sein Endziel war Andre Hellers Anima Garten in Marokko. Das Weitwandern hat ihn seither nicht mehr losgelassen.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, zu Fuß von Wien nach Marrakesch zu gehen?

Ernst Merkinger: Seit meinem Studium- Abbruch habe ich nur mehr das getan, was mich begeistert. So habe ich im Theater, mit einem Fotografen in Los Angeles und Wien bzw. bei einem TV-Sender gearbeitet und dann im Frühjahr 2016 gekündigt. In der Kündigungsphase habe ich bei einer Geburtstagsfeier einen Bekannten aus der Unterstufe getroffen, der pilgern war. Und er hat sich sehr positiv verändert, war offenherziger geworden und hatte extrem inspirierende Lebensgeschichten zu erzählen.

Und dann?

In derselben Woche hab ich den Flug gebucht und bin den Camino Frances (Anm. Jakobsweg) gegangen. Dort hatte ich Menschen getroffen, die ihre Lebensgeschichte authentisch erzählt haben, die Mitgefühl und Nächstenliebe gelebt haben. Es war ein „Überrichten“ in Menschlichkeit. Im selben Jahr bin ich über Weihnachten nach Marrakesch geflogen und danach hab ich aufgeschrieben, was mich begeistert. Das waren Fotografieren, Geschichten erzählen, Schreiben, Reisen, kleine Abenteuer erleben, Pilgern und Marrakesch. Da ist die Idee aufgepoppt und hat mich nicht mehr losgelassen.