Der Oligarch als Wohltäter

Als der russische Milliardär Rashid Sardarov 2007 ins "Gut Brunntal" kam, wehte dem Oligarchen eisiger Wind entgegen. Nicht nur die Einheimischen im beschaulichen Örtchen Rohr im Gebirge (NÖ) sondern auch die Behörde hätten den Jagdliebhaber gerne wieder in seine Mercedes G-Klasse steigen und für immer davonbrausen gesehen.

Sieben Jahre später ist die Skepsis im 500-Seelen-Dorf verflogen. Mittlerweile wird am Wirtshaustisch, im Feuerwehrhaus und am Gemeindeamt in höchsten Tönen vom "reichen Russen" gesprochen. Sardarov ist spendabel und macht ordentlich Geld für die Gemeinde, Vereine und die Einsatzorganisationen locker. "Es hat damit begonnen, dass bei den Bauaufträgen fast nur Firmen aus der Region zum Zug gekommen sind", erklärt Niki Schreier , der zusammen mit seinem Bruder Gregor Sardarovs Gutsverwaltung managt. Für 35 Millionen Euro hat sich der Oligarch nicht nur einen Herrschaftssitz samt Jagdschloss, Gästehaus und 6500 großen Naturteich, sondern auch zwei Jagdgatter im Ausmaß von 500 Hektar errichten lassen. Bei einem Streifzug durch das Revier stößt man auf kapitale Rot- und Damhirsche, Gamsböcke oder Wildschweine.