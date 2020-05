Der "Nigella Express" fährt los!

1 Für die Nudeln reichlich Wasser zum Kochen bringen.



2 Das Öl in einer Pfanne heiß werden lassen. Die Frühlingszwiebeln darin 1 Minute anbraten, dann die Fischfilets mit den Hautseiten nach unten dazulegen.



3 Die Filets nach 1–2 Minuten wenden. Den Wein, das Salz und reichlich Pfeffer dazugeben.



4 Nach etwa 1 Minute sind die Filets gar. Herausnehmen und zum Warmhalten in Alufolie wickeln.



5 Den Garsud etwa 3 Minuten etwas einkochen lassen, dann die Tomatenwürfel, die

Kapern und die Butter hineingeben und alles mit einem Schneebesen durchrühren.



6 Die Nudeln etwa 2 Minuten kochen, dann abgießen, in die Sauce geben und behutsam, aber gründlich, darin wenden.



7 Die Fischfilets zerpflücken, dabei nach Belieben die rote Haut dranlassen, und vorsichtig mit dem Basilikum unter die Nudeln heben, dabei einige Basilikumblätter zurückbehalten, die zum Servieren über das Gericht gestreut werden.



Für 2 Personen als Hauptgericht, für 4 als Vorspeise



Tipp - Knoblauchöl:

Für Knoblauchöl müssen Sie 8 klein geschnittene Knoblachzehen in 1/2 Linter Olivenöl 48 Stunden ziehen lassen, bevor Sie das Öl mithilfe eines Trichters (damit nichts verloren geht) in eine Flasche abseihen.

Zwei weitere schnelle, einfach köstliche Rezepte aus diesem Buch finden Sie unter folgenden Links.