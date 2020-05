Der letzte Blues der Militärmusik

So hat sich die Militärmusik Niederösterreich ihr 50-Jahr-Jubiläum sicher nicht vorgestellt. Denn geht es nach Verteidigungsminister Gerald Klug, sollen die Musikanten bereits ab kommendem Jahr verstummen. Sie werden wohl dem Sparbefehl zum Opfer fallen, auch wenn der Ärger über diese Maßnahme groß ist. Auf Facebook haben sich bereits mehr als 6280 Menschen für den Erhalt der Militärmusik ausgesprochen und die Seite "geliket".

Ein letztes Mal groß aufspielen werden die Niederösterreicher am 18. Oktober in der Hesserkaserne in St. Pölten. Blasmusikkapellen aus dem ganzen Land werden die Soldaten bei diesem Festakt musikalisch unterstützen. Viele dieser Gruppen machen sich auch für einen Fortbestand der Militärmusik stark.

Der Eintritt ist frei, die Veranstaltung startet um 16 Uhr.