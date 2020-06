Der glückliche Ort

Die Grabungen auf dem Domplatz in St. Pölten gehen in die dritte Saison. "Im Laufe des März werden wir wieder beginnen", sagt Stadtarchäologe Ronald Risy. Er ist vor allem der mittelalterlichen Stadt auf der Spur. Die Erwartungen sind hoch. Denn: "Die Zwischenbilanz ist sensationell." Gefunden wurden bisher unter anderem Reste eines römischen Baus, der im Mittelalter weiter genutzt wurde. Kleinode wie ein römischer Karikaturen-Kopf aus Bein sind aufgetaucht.

Die meiste Arbeit macht allerdings der Friedhof, der im Bereich des Domplatzes angesiedelt war. Insgesamt sind bereits 2200 Skelette geborgen worden. Die Anzahl ist die große Herausforderung. Sie kostet Zeit, und die drängt. Denn der Domplatz soll umgestaltet werden. Genau das war auch der Anlass für Grabungen. "Für mich ist das Ziel, dem Boden seine Geheimnisse zu entreißen. Je schwieriger das ist, desto mehr reizt es mich", sagt Risy.

Die Stadt St. Pölten steckt Zeit und Geld in das Vorhaben. Oft müssen Archäologen aber schnell retten, was zu retten ist. Denn nur ein kleiner Teil der Ausgrabungen ist geplant. Die Wissenschaftler werden meist in letzter Sekunde zu sogenannten Notgrabungen gerufen. Wo gebaut oder umgeackert wird, stoßen die Menschen auf Relikte aus der Vergangenheit.

Manchmal gibt es für die Archäologen dabei Glücksmomente, wie im Bezirk Amstetten. "Ein Bauvorhaben führte zu einer der spektakulärsten archäologischen Entdeckungen der vergangenen Jahre am römischen Donaulimes", meldet das Bundesdenkmalamt. Der Fund in Wallsee-Sindelar ist Denkmal es Monats März.