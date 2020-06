Den Donauradweg "abgetrotzt"

So etwas spornte einen Journalisten nur an. "Darauf bin ich gleich noch einmal gefahren und habe bemerkt, dass es überall Radspuren gibt. Die Leute haben bereits Abschnitte regelmäßig genutzt", erzählt Pollack. So schrieb er erst zwei ganzseitige Reportagen über die Strecke im KURIER, die auf großes Echo stießen. Und wenig später den ersten umfassenden Radführer. Nicht nur mit Orientierungshilfen, sondern auch Beschreibungen von Sehenswürdigkeiten und kulturellen Highlights.