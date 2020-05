Dem Land gehen die Facharbeiter aus

Langfristig soll eine Imagepolitur helfen, die Lehre stärker als Alternative zu höheren Schulen und Studium zu betonen.



"Heute heißt es oft: ,Wennst nicht g'scheit lernst, musst eine Lehr' machen.' Das ist sicher der falsche Weg", sagt der Leiter des AMS NÖ, Karl Fakler. Und Sonja Zwazl, Präsidentin der Wirtschaftskammer NÖ, betont: "Wer so tut, als würden unsere Betriebe für ihr Wachstum ausschließlich Akademiker oder Maturanten brauchen, der irrt."



Pröll will an der Schnittstelle von Schule und Wirtschaft ansetzen. Beginnen wolle man bereits im Kindergarten, um möglichst früh Neigungen der Kinder zu orten. Weiters sei geplant, die Schulprofile in den Regionen stärker an den Bedürfnissen der Wirtschaft zu orientieren. Überhaupt will Pröll den Dialog zwischen Schule und Wirtschaft intensivieren: "Die Unternehmen sollen die Schulen besuchen und umgekehrt auch die Schulen die Unternehmen."