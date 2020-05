„Das zahlt sich nicht mehr aus“

Das war viel Aufwand für nichts“, sagt Michael Rea und klopft zufrieden auf den Bankomat. Wie berichtet, wollte eine Bankomat-Bande in der Nacht auf Dienstag die Geldmaschine in der Raiffeisenbank Mühlbach, Bezirk Hollabrunn, aufschweißen. Doch in der kleinen Bankfiliale, die zur Raiffeisenbank Langenlois gehört, bissen sich die Täter die Zähne aus.

Schon im vergangenen Sommer schlugen die Bankomat-Diebe in Mühlbach zu. Damals schnitten sie das Gerät auf. „Daraus haben wir gelernt und in unseren Filialen nachjustiert“, erklärt der Assistent der Geschäftsleitung. „Alles, was wir in diese Richtung unternommen haben, hat funktioniert.“