Das große Jahr der Vor-Wahlen

Christoph Huter von der neu gegründeten nö. Piratenpartei bestätigt, dass sie in Krems erstmals in NÖ bei einer Gemeinderatswahl antreten will. „Bei uns wird es sicher auch eine Vorwahl geben, das verlangt schon unser basisdemokratischer Zugang“, betont der Neulengbacher.

Sicher nicht antreten wird das BZÖ. Das hat sein Landesparteivorstand in seiner jüngsten Sichtung beschlossen. „Wir wollen uns auf Bundeswahlen konzentrieren“, gibt Sprecher Gustav Strasser bekannt.

Erste Geplänkel gibt es auch schon: Die UBK hat die SPÖ beschuldigt, ihr Programm abgeschrieben zu haben. Die SPÖ kontert, sie habe die Inhalte viel länger verbreitet als die UBK.