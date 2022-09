Das Erbe spenden: Der letzte Wille als gute Tat

Als die Unternehmerin Magdalena Walz verstarb, hinterließ sie 25 Millionen Euro – und zwar nicht ihren Nachkommen, sondern dem in Klosterneuburg ansässigen Institute of Sciene and Technology-Austria (ISTA). Mit dieser Spende wurde eine Fundraisingkampagne angestoßen, die in den kommenden Jahren die Grundlagenforschung absichern soll.

Zwar seien Testamentspenden in dieser Größenordnung „die absolute Ausnahme“, wie die Initiative „Vergissmeinnicht“ erklärt. Sein Erbe dem guten Zweck zu überlassen, wird aber in NÖ immer beliebter. Zwei von zehn Landsleuten könnten sich demnach vorstellen, eine Spende in ihrem Testament zu verankern. „Immer mehr Menschen möchten selbst entscheiden, was nach dem Tod mit ihrem Hab und Gut passiert. Sie möchten vielfach, dass es jenen gemeinnützigen Zwecken zugutekommt, die ihnen schon zu Lebzeiten wichtig waren“, erklärte Vergissmeinnicht-Leiter Markus Aichelburg bei einer Pressekonferenz in Krems.

Meist werden moderate Vermögen zwischen 50.000 und 100.000 vererbt. Summen, die aber für Vereine wie „Arche Noah“, die sich in Schiltern (Bezirk Krems-Land) für Kulturpflanzenvielfalt einsetzt, einen gewaltigen Unterschied ausmachen.