"Da wird versucht, familiäre Existenzen zu zerstören"

"Lower Austria project" lautet einer von vielen Posten in der am Donnerstag offengelegten Liste von Zahlungen der SPÖ an den umstrittenen Berater Tal Silberstein (siehe Seite 2). Der Eintrag ist brisant. Er beweist, dass die SPÖ NÖ zuletzt Verbindungen zu Silberstein hatte. 40.000 Euro sollen dessen Dienste gekostet haben. Und auch ein Image-Video über SPÖ-Chef Franz Schnabl, das unter anderem beim roten Landesparteitag gezeigt wurde, stammt aus der Werkstatt Silbersteins.

SPÖ-Manager Reinhard Hundsmüller sprach am Donnerstag davon, dass sich "in der Arbeit Silbersteins für die SPÖ auch Überschneidungen zu Niederösterreich ergeben" hätten. Man habe eine von der Bundespartei beauftragte Umfrage um NÖ-relevante Fragen erweitern lassen. Im Rahmen bundesweiter Fokusgruppen hat die SPÖ NÖ Zusatzfragen betreffend Franz Schnabl, ihrem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl, beauftragt. Auch auf der Bestellliste: Beratung, Regie und Drehbuch für die Erstellung eines Vorstellungsvideos für Franz Schnabl.

Er habe Silberstein bei einigen Strategiegesprächen getroffen, sagte Hundsmüller. Noch am Mittwoch hatte Hundsmüller über Kontakte zu Silberstein gemeint, die SPÖ NÖ habe 2003 und 2008 mit Polit-Berater Stanley Greenberg kooperiert. Silberstein sei damals lediglich einer seiner Mitarbeiter gewesen. Ex-Landesrat Maurice Androsch hatte – für seine Zeit als Regierungsmitglied von 2013 bis 2017 – eine Zusammenarbeit der SPÖ NÖ mit Silberstein überhaupt ausgeschlossen.

ÖVP-Manager Bernhard Ebner, der bereits am Mittwoch von der SPÖ NÖ wissen wollte, ob es zuletzt Zusammenarbeit mit Silberstein gab, legte am Donnerstag nach: "Zuerst wurde alles abgestritten, dann wurde versucht abzulenken. Jetzt wissen wir: Die SPÖ-Führung in Niederösterreich hat uns alle getäuscht." Hundsmüller kontert: "Die SPÖ NÖ hat nie einen Vertrag mit Tal Silberstein gehabt und hat auch in Zukunft nicht vor, externe strategische Berater zu engagieren."

Pröll-Gerüchte

Offen ist, ob die Vermutung der ÖVP zutrifft, Silberstein stecke – im Auftrag der SPÖ – auch hinter der Gerüchtekampagne gegen Ex-Landeshauptmann Erwin Pröll. Aus den aktuellen Offenlegungen wird das nicht zu erfahren sein, da sie nur den Abrechnungszeitraum 2017 umfassen. Ob und wie viel Geld Tal Silberstein in den Jahren 2008 bis 2016 bekam, hat die SPÖ bis jetzt noch nicht verraten.