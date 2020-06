Corona-Tests vor der Operation im Container-Labor

Die zertifizierten und validen PCR-Testergebnisse können von dem weltweit fast einzigartigen Mobillabor in längstens zweieinhalb Stunden bereitgestellt werden. „Das erleichtert uns die Planung von Operation massiv“, betont Schwaighofer. Davon profitiere auch die gesamte Region, ist der Landtagsabgeordnete Toni Erber (ÖVP), der sich für die Kooperation einsetzte, überzeugt. Zumal ab Dienstag auch das Landesklinikum Waidhofen/Ybbs seine Corona-Tests hier abwickeln lässt.

Gut 200 vereinbarte endoprothetische Eingriffe (Endoprothese ist ein künstlicher Gelenksersatz, Anm.) habe man wegen des coronabedingten Aussetzens nicht unbedingt notwendiger Operationen, im Spital Scheibbs verschoben, berichtet Primar Schwaighofer. Die müsse man nun in weitere 600 vorgemerkte OP-Termine einflechten. Seit Mitte der Woche sind die „Covid Fighters“ in Scheibbs einsatzbereit. Das Container-Labor, das von Sonntag bis Freitag betrieben wird, bleibt ein spezielles Modell für Scheibbs, heißt es seitens der NÖ Landesgesundheitsagentur. Auch Patienten, die aus der Internen Abteilung in Heimpflege entlassen werden, sollen hier nochmals getestet werden.