Clinch um Energie-Projekt: Solaranlage soll Ortsbild stören

Wie berichtet, sorgt die Sparkasse für umfangreiche Bauarbeiten in der Zwettler City. Ihr historisches Gebäude zwischen Dreifaltigkeitsplatz und Hauptplatz wird bis Dezember 2012 um vier Millionen Euro in ein Citycenter mit Geschäften, Büros und einem Restaurant umgebaut. In dem Bauvorhaben inkludiert ist auch ein energieeffizientes Prestigeprojekt. "Wir wollen auf unserem Dach etwas beispielhaftes realisieren", erklärte Pruckner während der Gleichenfeier. Geplant ist sowohl eine Solaranlage, um Heizkosten zu sparen, als auch die erste Wind betriebene Stromtankstelle Österreichs. Pruckner kann nicht nachvollziehen, wie die geplante Anlage das alte Stadtbild stören kann. "Man muss schon einige hundert Meter entfernt sein und auf einer Anhöhe stehen, um die Kollektoren und kleinen Windräder sehen zu können", sagt Pruckner. Und er appelliert an die Stadtväter, ein Energieprojekt zu erlauben, das bis zu neun Tonnen Kohlendioxid-Ausstoß einsparen und 19.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugen soll.

Die Stadtgemeinde hat auf Grundlage eines Sachverständigen Bedenken angemeldet. "Bei aller Wertschätzung für die erneuerbare Energie, es geht auch um unser historisches Ortsbild. Wir haben nur unsere Sorgen geäußert und bisher nichts abgelehnt", sagt Zwettls Stadtchef Herbert Prinz, der noch mehrere Wochen Zeit hat, um auf die Bauanzeige der Sparkasse zu antworten. "Es sind noch mehrere Gespräche notwendig, um zu einem Ergebnis zu kommen", erklärt Prinz dem KURIER.