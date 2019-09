City Campus der FH: Ein Wissensturm für die Stadt

Damit sich die Studierenden in der Innenstadt wohlfühlen, entstehen derzeit zwei Studentenwohnheime am Eyerspergring und in der Ungargasse. Auch an Parkplätze wurde gedacht und in der Hauptplatz-Garage eine eigene Etage für die Mitarbeiter der FH reserviert. Zudem wurden die Busverbindungen zwischen der FH in der Civitas Nova und dem City Campus ausgeweitet.

www.fhwn.ac.at