Caritas-Klienten setzen auf Catering & Geschenkartikel

Die Caritas plant zudem kommenden Herbst im Zentrum von Laa ein Café zu eröffnen, in dem Behinderte die Gelegenheit erhalten, als Kellner oder Thekenkraft am „normalen“ Leben teilzuhaben, was genau der Umsetzung jener UN-Konvention entspricht, die Menschen mit geistiger Behinderung eine gleichberechtigte Teilnahme am Leben ermöglichen soll.

Ebenfalls geplant ist im Café in Laa ein Shop für Geschenkartikel, die aus Behindertenwerkstätten der Region stammen.