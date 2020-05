Cardioscan - Was ist das?

Alle Lauferlebnis Teilnehmer, die sich bis 28. Mai (12 Uhr) zum Lauferlebnis anmelden, bekommen diesen Test zum Lauferlebnis-Package dazu geschenkt. Der KURIER Lauferlebnis Cardioscan wird an folgenden vier Terminen Mittwoch, 20. 05., Dienstag, 26.05., Mittwoch, 27.05 und Donnerstag, 28.05. im BodyPlus Fitnesscenter im 19. Bezirk stattfinden.



Durchgeführt wird der Test von Christian Kleber und seinem Team von Simcare.



Nach dem Test erhalten Sie nur vorort die FlexyFIT Karte, mit der Sie in 36 Fitnessstudios in Österreich trainieren können. (Die Abwicklung ist nur vorort zu den vier angegebenen Terminen möglich)

Gerade bei einem intensiven Lauftraining zahlt sich eine Mitgliedschaft bei einem Fitnessstudio oft nicht aus. Schließlich läuft man so oft es geht draußen. Aber es gibt auch Tage, an denen Sie Abwechslung brauchen, ihre Muskeln durch Krafttraining stärken oder dem Regen ausweichen wollen.

Bei Flexyfit zahlt man 18 Euro Anmeldegebühr, pro Monat 6,90 Euro Grundgebühr und dann nur die Zeit, die man tatsächlich in den 36 Studios verbringt.



Sie als Frühbucher erhalten beim Cardioscan einen Gutschein für die Anmeldegebühr, die Grundgebühr bis Ende Oktober und jeweils 25 Euro Minutengebühr für die Wiener Fitnessstudios Eurogym und Bodyplus.