Busunglück auf A21: Keine Haft für Unfall mit sechs Toten

Auf der Anklagebank saß ein sichtlich mitgenommener Mann. Auf Krücken gestützt betrat er am Dienstag den Verhandlungssaal im Wiener Neustädter Landesgericht. Sein rechtes Bein hat er bei dem schweren Unfall verloren, dazu kommt ein psychischer Knacks. "Ich sehe noch immer jeden Tag die schrecklichen Bilder." Der gebürtige Serbe Ramadan V., 57, war der Chauffeur jenes Busses mit 39 Insassen, der vor fast genau zwei Jahren auf der A 21 in NÖ schwer verunglückt ist. Mit sechs Toten, 20 Schwer- und 13 Leichtverletzten war es einer der schwersten Busunfälle der Geschichte.

Am Dienstag sollte die Schuldfrage geklärt werden. Der 57-Jährige musste sich wegen fahrlässiger Gemeingefährdung verantworten. Hatte er tatsächlich, wie von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, zu wenig Abstand zu dem vor ihm fahrenden Lkw eingehalten? Der aus dem Kosovo in Richtung Deutschland fahrende Bus war im Bezirk Mödling beinahe ungebremst in das Heck eines Sattelschleppers gerast. Ob der Sattelschlepper dadurch auf den langsam vor ihm fahrenden Lkw gedrückt, oder die beiden Schwerfahrzeuge bereits zuvor kollidiert waren, konnten weder die Gutachten noch die Zeugenaussagen klären.