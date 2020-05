Bürgermeister fotografiert Bankräuber

So etwas haben die Kriminalisten noch nie erlebt: Mehrere Gemeindebürger in Unterretzbach, Bezirk Hollabrunn, werden auf einen Mann aufmerksam, der sich in der Ortschaft aufhält. "Mach ma' halt ein Foto, falls er die Bank überfällt", scherzt man am Gemeindeamt. Und tatsächlich: Wenig später wird die Raiffeisenbank nebenan überfallen. Als die Ermittler am Tatort eintreffen, liefern Bewohner nicht nur ein Bild des Verdächtigen - sie haben auch das Kennzeichen des Fluchtwagens notiert.



Der Verdächtige dürfte die Ortschaft gründlich ausgekundschaftet haben. Schon am Montag wurden Einwohner misstrauisch. Ein Mann sprach ihn an und wollte wissen, was er hier macht. "Ich warte auf einen Freund", erklärte der Unbekannte. Doch das konnte der Unterretzbacher nicht glauben und jagte ihn davon.