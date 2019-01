Wolkersdorf: Bürgerliste geht mit jungem Kandidaten in die Wahl

Der 31-Jährige Gartenbau-Ingenieur Stefan Streicher aus Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach) könnte in diesem Jahr ein besonderes Geburtstagsgeschenk bekommen. Denn am 24. März, sechs Tage vor seinem 32. Geburtstag, stellt er sich für die Bürgerliste „ MIT:uns“ in Wolkersdorf der Gemeinderatswahl. Er hat ein ambitioniertes Ziel: „Es ist Zeit für einen Generationenwechsel in der Gemeindepolitik. Ich möchte in den nächsten Jahren gemeinsam mit der Bevölkerung, meinem Team und den besten Köpfen der Stadt über alle Parteigrenzen hinweg viel Positives für Wolkersdorf bewirken.“

Das Ziel der Bürgerliste und dem zweifachen Familienvater ist ganz klar das Bürgermeister-Amt. Für den Listengründer und Listenzweiten Hannes Schwarzenberger ist die Wahl des jungen Spitzenkandidaten eine logische: „2015 haben wir es auf Anhieb zur zweiten Kraft gebracht. Nun wollen wir diese Position mit unserem Bürgermeisterkandidaten ausbauen, alte Blockaden auflösen und die nächste Generation ans Ruder lassen.“