Brand in Zuckerfabrik unter Kontrolle

In Tulln ist am Montagabend in der Agrana Zucker GmbH ein Brand ausgebrochen. Betroffen war nach Angaben von Feuerwehrsprecher Franz Resperger eine Trocknungsanlage. Die Löschtrupps wurden um 18:32 Uhr informiert. Laut Resperger rückten sieben Feuerwehren - u.a. auch die Feuerwehrschule Tulln - mit 130 Mann zur Zuckerfabrik aus. Ein Atemschutzeinsatz wurde vorbereitet.

Der Brand war aber bereits gegen 19.45 Uhr und damit nach gut einer Stunde unter Kontrolle, berichtete Resperger. Konkret betroffen war seinen Angaben zufolge eine Trocknungstrommel (etwa 30 Meter lang mit einem Durchmesser von rund fünf Metern), aus der das Material teils mechanisch, teils händisch herausgearbeitet und dann gelöscht wurde.

In der Folge wurden mit Wärmebildkameras die Abluftrohre überprüft. Von einer Ausbreitung des Brandes sei nicht auszugehen, so Resperger am Abend weiter. Es sei auch niemand verletzt worden.

Bei Agrana ist seit Anfang September die Verarbeitungssaison für Zuckerrüben ("Zuckerrübenkampagne") im Gang.