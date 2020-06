Brand in einer Werkstatt: Mann verletzt

Wallsee – Bei einem Brand im Mostviertel, der am Mittwochnachmittag beim Zerlegen eines Autos entstand, ist ein 37-Jähriger verletzt worden. Der Mann war in einer Werkstatt in Wallsee, Bezirk Amstetten, damit beschäftigt, ein abgemeldetes Fahrzeug für die Verschrottung auseinanderzunehmen, als bei Arbeiten mit der Bohrmaschine am Benzintank der auslaufende Treibstoff plötzlich Feuer fing. Kurz darauf stand der Pkw in Vollbrand, berichtete das Bezirkspolizeikommando.

Der 37-Jährige erlitt dabei Verbrennungen an der linken Hand, ins Krankenhaus wollte er allerdings nicht gebracht werden. Die Werkhalle und drei darüber befindliche Wohnungen wurden durch den Rauch stark beschädigt. Die Bewohner mussten in Ersatzquartiere gebracht werden.