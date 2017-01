Einen Großeinsatz für die Feuerwehr löste Donnerstagnachmittag ein Brand in einem ehemaligen Gasthaus in Kleinpertholz bei Heidenreichstein, Bezirk Gmünd, aus. Das Feuer dürfte in der Küche der ehemaligen Gastwirtschaft ausgebrochen sein. Bis zu 25 Feuerwehren rückten aus, weil in dem Gebäude auch Gasflaschen gelagert waren, die eine besondere Herausforderung darstellten.