Brand auf Schrottplatz ausgebrochen

Zu einem Großeinsatz der Feuerwehren führte am Freitagmittag ein Brand auf dem Freigelände eines Entsorgungsunternehmens in Oberwaltersdorf. Ein Haufen mit Metallschrott stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand . Eine dunkle Rauchsäule war weithin sichtbar.

Die fünf Feuerwehren mit 65 Mann musste nicht nur mit dem Feuer selbst, sondern auch mit massivem Wassermangel vor Ort kämpfen. Es mussten mehrere längere Zubringerleitungen verlegt werden. Neben dem beißenden Rauch machten auch die extremen Temperaturen von 37 Grad den Einsatzkräften zu schaffen. Es kam auch spezieller Lösch-Schaum zum Einsatz. Der glosende Metallhaufen musste mit einem Bagger zerteilt werden. Ein Übergreifen der Flammen konnte schließlich erfolgreich verhindert werden.

Der Brand war gegen 11.15 Uhr ausgebrochen und dürfte durch Selbstentzündung entstanden sein. Auf der Bundesstraße 21o kam es zwischen Oberwaltersdorf und Ebreichsdorf durch den Großeinsatz zu Behinderungen.