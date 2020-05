Bildung: Eine Familie im Schul-Niemandsland

Mama, in welche Schule darf ich denn gehen", will die neunjährige Lea wissen. Eine Frage, die ihre Mutter Katja Schmidjell nicht beantworten kann. Sie ist im Juli mit Lea und deren kleiner Schwester Anika, 4, von Salzburg zu ihrem Lebensgefährten gezogen und wusste bis zum vergangenen Wochenende nicht, ob und wo ihre Töchter ab heute die Volksschule bzw. den Kindergarten besuchen dürfen.



Die Familie wohnt in einem Forsthaus, hoch über der Burg Forchtenstein. Die kleine Siedlung liegt in Niederösterreich und gehört zur rund 15 km entfernten Gemeinde Lanzenkirchen im Bezirk Wiener Neustadt-Land. 60 Meter vom Wohnhaus beginnt das Burgenland; die einzige Zufahrt führt über Forchtenstein (Bezirk Mattersburg).



Seit Anfang August bemühen sich Katja Schmidjell und Lebensgefährte Robert Minopulos, die beiden Mädchen für die Volksschule (Lea kommt in die vierte Klasse) bzw. den Kindergarten (Anika) anzumelden - im nur drei Kilometer entfernten Forchtenstein, denn ein Schul- bzw. Kindergarten-Besuch in Lanzenkirchen würde für die Kinder täglich jeweils 45 Minuten An- und Heimfahrt samt mehrmaligem Umsteigen bedeuten.