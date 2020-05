"Kuh-Schütze": Jagdkarte los und Waffenverbot

Passiert ist der Vorfall in einem Revier, in dem vor allem Anhänger der sogenannten „Öko-Jagd“ aktiv sind. Die Öko-Jäger treten unter anderem für eine massive Reduzierung der Wildbestände ein. Das bekommen auch die Pächter von Nachbarrevieren massiv zu spüren, die sich bereits in der Vergangenheit wegen der Entwertung ihrer Reviere mit einer Petition samt einer umfangreichen Unterschriftenliste an die BH Neunkirchen gewandt haben.