Bezirk Mistelbach: Polizei klärt Sachschäden und Diebstähle auf

Die weiteren Erhebungen wurden von der Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Mistelbach übernommen. Im Zuge der Erhebungen und von der Staatsanwaltschaft Korneuburg angeordneten Hausdurchsuchungen konnten nunmehr neun Beschuldigten aus den Bezirken Mistelbach und Gänserndorf sowie aus Wien im Alter zwischen 18 und 22 Jahren mehrere Vergehen nachgewiesen werden.

Die Beschuldigten stahlen von zwei Fahrzeugen am Badparkplatz in Mistelbach die Kennzeichentafeln und brachten diese auf einen nicht zugelassen Pkw an, um damit auf öffentlichen Straßen herumzufahren. Die beiden Fahrzeuge beschädigten sie in der Folge in mehreren Angriffen bis zum Totalschaden, indem sie beinahe alle Scheiben einschlugen, die Türen aufzwängten und auf die Blechteile einschlugen oder eintraten. Zur Belustigung wurden diese Taten zum Teil mitgefilmt.