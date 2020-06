Bewohner wollen alte Linden retten

Mehrere Bürger in Schloß Rosenau sind verärgert darüber, dass die zuständige Gemeinde Zwettl zwei Jahrhunderte alte Linden vor dem malerischen Schloss umschneiden lassen will. Sie sorgen sich um das historische Ortsbild und sind davon überzeugt, dass eine fachgerechte Behandlung der betroffenen Bäume ihr Überleben sichern würde. Bürgermeister Herbert Prinz beruft sich auf ein Gutachten aus der Forstabteilung der Bezirkshauptmannschaft Zwettl, in dem ein Fällen der beiden Bäume auf Grund einer drohenden Gefahr empfohlen wird.