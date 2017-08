Bewaffneter Überfall auf Wettlokal in Wiener Neudorf

Ein maskierter und mit einer Pistole bewaffneter Täter hat am Montag ein Wettlokal im Industriezentrum NÖ Süd in Wiener Neudorf überfallen. Er bedrohte eine Angestellte und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Täter flüchtete dann mit der Beute in derzeit unbekannter Höhe mit einem Pkw in Richtung Zentrum von Wiener Neudorf.

Er wurde als 40 bis 45 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und von schlanker bis mittlerer Statur beschrieben. Der Täter war u.a. mit einer schwarzen Jacke, dunkelgrauen Jeans und abgetragenen dunkelgrauen Sneakers bekleidet. Er hatte sich mit einem roten Tuch und schwarzer Sonnenbrille maskiert. Außerdem trug der Räuber eine schwarze Schirmkappe. Er soll Wiener Dialekt gesprochen haben.

Foto: LPD NÖ

Auf das Fluchtfahrzeug, einen dunkelblauen, etwa zehn Jahre alten Renault Megane II, waren nach Polizeiangaben gestohlene Wiener Kennzeichen montiert.

Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung nach dem Täter verlief negativ. Sachdienliche Hinweise werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich, Telefonnummer 059133-30-3333, erbeten.