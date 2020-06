Beute des Wilderers wird versteigert

Der Fall ist bisher einzigartig in der österreichischen Kriminalgeschichte. Da sich der Täter nach dem Mord an drei Polizisten und einem Rettungssanitäter in seinem Anwesen in Großpriel im Bezirk Melk selbst das Leben nahm, werden viele Fragen für immer unbeantwortet bleiben. Etwa was den Mann dazu bewegt hat, fast zwei Jahrzehnte lang so sinnlose Straftaten zu begehen, wie Autoreifen aufzustechen oder Jagdhäuser niederzubrennen?

Die Tatorte der 108 Delikte liegen zum Großteil in Niederösterreich, aber auch in der Steiermark, Salzburg, Kärnten und Wien war Huber aktiv. "Bei den Straftaten handelt es sich hauptsächlich um Wilderei, Einbruchsdiebstähle, Brandstiftungen oder Sachbeschädigung", erklärt Nicole Elsinger von der Staatsanwaltschaft.

Unterdessen bereitet Masseverwalter Johann Huber den Verkauf der Wilderer-Villa vor. In drei Monaten könnte es so weit sein. Interessenten gibt es laut dem Juristen bereits. Auch das Haus, in dem die betagten Eltern des Amokläufers wohnen, soll veräußert werden. Das Paar behält allerdings das Wohnrecht.