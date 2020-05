Nachdem Belgien 2000 Jahre lang als Ziel- und Streitobjekt der europäischen Mächte galt, ist das Land inzwischen in mehrerlei Hinsicht das Zentrum Europas. Zusammen mit den Niederlanden und Luxemburg schloss sich Belgien 1945 zu den sogenannten Benelux-Staaten zusammen und begründete damit die Europäische Union. Seine Hauptstadt Brüssel ist heute Sitz der EU und der NATO und beheimatet somit Menschen der verschiedensten Kulturen. Obwohl der Nachbar von Deutschland nur etwa so groß wie Nordrhein-Westfalen ist, hat er mit einer Vielzahl an Burgen, Schlössern, Klöstern, Museen und Kirchen viele kulturelle Highlights zu bieten.