Baulöwen jagen City-Großprojekte

Nicht verhehlt wird, dass es sich um eine „schwierige Baustelle“ handle. Der Denkmalschutz rundum lasse nicht allzu große gestalterische Freiheit zu. Immo-Tycoon Lengersdorff, in Wien mit Stadtbüro ausgestattet und in der St. Pöltener Gesellschaft bestens eingeführt, baut auch andernorts in der City: Am Gelände der ehemaligen Gebietskrankenkasse hat er die Landesdirektion der Wr. Städtischen-Versicherung eingefädelt.

Bürgermeister Matthias Stadler jubelt über 1,5 Milliarden Euro, die heuer im St. Pöltener Stadtgebiet verbaut würden. Die Gerüchteküche brodelt dementsprechend, wobei ein großer Player im Millionen-DKT auch Kasernenkäufer Julius Eberhardt ist. Sogar im Rathaus kursiert mittlerweile, dass er drauf und dran sei, den gesamten Gebäudeblock Ecke Kremser Gasse/Brunngasse bis hin zur Raiffeisenbank in ein City-EKZ samt Tiefgarage zu verwandeln.

„Wir haben nichts am Tisch, dass wir da was planen“, dementiert Ulrike Wagner, die rechte Hand des St. Pöltener Baulöwen in dessen Wiener „Palais Fanto Verwaltungs GesmbH“. Wahr sei nur, dass selbstredend alle Gebäude in diesem Bereich längst dem Herrn Baumeister gehören. Politiker berichten, dass auch die Bauklasse mit Kategorie fünf (20 Meter = vier bis fünf Geschosse) bereits passend gemacht worden sei. Zuvor war nur im Eckbereich des Blocks Höheres möglich.