Bankräuber in Frauenkleidern: 6 Jahre Haft

Auf seiner Flucht trug er Frauenkleider und eine Perücke. Im Landes­gericht Korneuburg erschien Bürhan S. gestern mit ge­geltem Haar und in Jeans. Der 43-jährige Türke hatte im vergangenen September die Raiffeisenbank in Unterretzbach (NÖ) überfallen. Doch dabei stellte er sich mehr als ungeschickt an. Weil er eineinhalb Tage lang die Bank vom Spielplatz aus beobachtete, fiel er in der kleinen Gemeinde auf. Der örtliche Feuerwehr-Kommandant hatte sich längst das Auto-Kennzeichen notiert. Und die Gemeindemitarbeiterin schoss auf Anregung des Bürgermeisters ein Foto von dem verdächtigen Unbekannten.

"Ich habe zwei Kinder", will der 42-jährige, gelernte Schneider und nebenberufliche Gigolo, erklären. "Und Sie haben mehrfach die Frauen gewechselt, was Ihnen teuer gekommen ist", hilft Richter Manfred Hohenecker nach. Er habe Schulden gehabt. Und ein Rauschgift-Problem.