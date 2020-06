Bahnhofslift blieb mit Schulkindern stecken

Dramatik am Schulweg erlebten 17 Kinder Dienstag Früh im Bahnhof Melk. Die Schülergruppe blieb am morgendlichen Weg zur Schule mit dem Bahnhofslift stecken. Der Lift hielt einen Meter vor dem Boden an und ließ sich nicht öffnen. Über den Notruf im Lift verständigten die Eingeschlossenen die ÖBB-Alarmzentrale.Von dort wurden die Feuerwehren Melk und Spielberg, sowie Rettung zum Einsatzort gerufen. Nach rund einer halben Stunde konnten die Feuerwehrleute die Schüler befreien. Der Lift musste dazu entriegelt und manuell in die richtige Stellung gebracht werden. Dann konnte die Tür geöffent werden. Ein Kind im eingeschlossenen Raum erlitt einen Kollaps. Es wurde zuerst von Rotkreuz-Sanitätern und dann von der Mutter betreut. Der Lift dürfte wegen Überlastung strecken geblieben sein.