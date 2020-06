Bahn-Kooperation: Premiere im Pendlerverkehr

Dieses sieht nun vor, dass 17 Intercity-Züge der ÖBB in Fahrtrichtung Salzburg in Tullnerbach halten werden. Diese bringen Pendler in 15 Minuten in die nö. Landeshauptstadt. Den Rücktransport übernimmt die neue Westbahn, die in Fahrtrichtung Wien 15-mal pro Tag im neuen Bahnhof stehen bleiben wird.

"Wir hätten auch in beiden Richtungen stehen bleiben können", erklärt ÖBB-Boss Christian Kern. "Aber die Kollegen der Westbahn waren in den Verhandlungen mit dem Land schneller, daher sehe ich die Lösung als Akt der Fairness."

Auch Niederösterreichs Landeshauptmann Erwin Pröll kann mit dem Erreichten gut leben: "Mit den 32 neuen Zugshalten fahren die Züge jetzt zwischen 5 Uhr und 21 Uhr im Stundentakt in beide Richtungen."

Unterschiedliche Tickets werden die Pendler in der Regel nicht brauchen. Die Zeitkarten des Verkehrsverbunds Ostregion (VOR) gelten bei beiden Unternehmen.

Verkehrsministerin Doris Bures war am Montag über die Einigung sichtlich erleichtert: "Wir verfolgen ja alle ein gemeinsames Ziel und das heißt: Noch mehr Bahn für Niederösterreich."