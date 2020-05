Bäckerei ist 364 Tage im Jahr geöffnet

Wenn Fußwallfahrer am Weg nach Mariazell gegen 5 Uhr Früh an die Tür des Kaffeehauses Feldhofer in Randegg (Bezirk Scheibbs) klopfen, bleiben sie nicht ungehört. Hinten in der Bäckerei werkt Chef Günther Feldhofer bereits seit halb 3 Uhr Früh an Knetmaschinen und Backöfen. Den Kaffee und die Kipferl für die Pilger serviert er nebenbei. Familienbetrieb seit drei Generationen, an 364 Tagen im Jahr – nur am Christtag bleibt zu – geöffnet, vier Konzessionen vom Bäckergewerbe bis zur Gastwirtschaft – Feldhofer ist ein Vorzeige-Nahversorger. Vielseitigkeit, Flexibilität und die Gesundheit des Chefs, der mit einem Lehrling und vier Teilzeitkräften den Laden schaukelt, sind die Voraussetzungen dafür.

Zum Tagesgeschäft gehört auch die Hauszustellung des Gebäcks bis Gresten. "Samstags liefern wir an gut 50 Haushalte, wochentags an weit weniger. Das frische Jausengebäck muss bis halb 7 im Haus sein", erzählt der Bäcker-und Konditormeister. Seit 1989 führt der 49-Jährige den Betrieb. Mutter Elfriede, 72, ist die Stütze im Café und beim Gassenverkauf der zahllosen Gebäcks- und Brotsorten, sowie des süßen Sortiments. Bei Ausflugswetter ist sie gefordert. Der Betrieb liegt am Meridian-Radweg durchs Kleine Erlauftal. Für sein Eis ist Feldhofer weithin bekannt.

Selbstläufer ist der Betrieb aber keiner und "im Vergleich zu früher wird das Leben für Kleinbäckereien immer härter", ist der Meister überzeugt.