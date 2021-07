Streit um die Plastikmöbel

Aus dem Wiener Museumsquartier sind sie nicht wegzudenken, die Enzis und ihre Nachfolger, die Enzos – jene bunten Kunststoffelemente, auf denen die Besucher zwischen Mumok und Sammlung Leopold entspannen. Für die Österreich-Werbung gingen sie sogar auf Tour durch London, Berlin und Madrid. Jetzt haben sie sogar Baden erreicht: Für die Neugestaltung des Josefsplatzes wurden fünf Enzis angekauft.

Und die stoßen in der Kurstadt nicht nur auf Gegenliebe. "Passt einfach nicht hier her", meint eine ältere Passantin am Donnerstag Vormittag mit skeptischem Blick auf die babyblauen " Möbel", die wegen des Wetters auf ihren bestimmungsgemäßen Gebrauch warten. "Eh cool", zucken hingegen zwei Burschen die Schultern.

Für die oppositionelle Bürgerliste "wir badener" sind die Enzis eine " Verschandelung" der klassischen Umgebung. "Als ob die kahle Steinwüste als Ergebnis der sündteuren Umgestaltung nicht schon genug wäre," echauffiert sich Bürgerlisten-Stadtrat Jowi Trenner. Die Plastikbänke würden vielleicht ins MQ passen, ins beschauliche Baden aber nicht.

Während sich die Bürger an viele Vorschriften wie Schutzzonen, Ensembleschutz und Denkmalschutz zu halten hätten, macht, so Trenner, "die schwarz-grüne Stadtregierung was sie will, pfeift sich einen Schmarren um das Ensemble rund um den Josefsplatz."