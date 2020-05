Autoverkäufer als Dealer in der Disco

Sie sind der Fleisch gewordene Albtraum aller Eltern. Sie sind der coole Bursche. Der Ober-Checker in der Disco, der das Gift bedenkenlos verkauft hat": Richter Rainer Klebermaß findet bei der Verhandlung am Landesgericht Korneuburg deutliche Worte für den jungen Dealer, der in den Bezirken Korneuburg und Hollabrunn zwei Kilo Speed und 140 Gramm Kokain verkauft hat.

Der 24-Jährige aus Leobendorf war eigentlich Autoverkäufer. Doch mit dem Suchtgifthandel verdiente er zusätzlich gutes Geld. "Damit hab ich meine eigene Heroinsucht finanziert. Zum Schluss hab ich ein Gramm pro Tag geschnupft", erklärt er am Landesgericht Korneuburg. Doch das glaubt der Richter nur bedingt. "Sie sind erst während des Verfahrens draufgekommen, dass Sie schwer süchtig waren. Sie haben berechnend gewirkt."